На окупований Донбас прибув небезпечний терорист "Ісламської держави" "Бос", – ЗМІ

37-річний житель Таджикистану Муродалі Халімов, більш відомий як "Бос", нещодавно опинився на тимчасово окупованій території Донецької області. Сталося це після того, як його з-під тримання під вартою відпустила українська влада.

Про це повідомляє таджицька служба "Радіо Свобода" з посиланням на джерело у правоохоронних органах Таджикистану.

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За інформацією журналістів на Батьківщині Халімова звинувачують у тероризмі, найманстві, організації злочинного угруповання та у членстві в забороненому релігійному русі "Салафія".

Спецслужби Таджикистану заявили, що Україна випустила одного з найнебезпечніших бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава". 37-річного Муродалі Халімова, відомого як "Бос", два роки тому затримали за запитом Інтерполу в Києві після прильоту з Туреччини. На прохання Генпрокуратури Таджикистану про екстрадицію Халімова, в Києві відповіли відмовою. Нещодавно стало відомо, що влада України відпустили "Боса". Наразі Халімов, за нашими відомостями, перебуває на території самопроголошеної "Донецької народної республіки,

– мовиться у матеріалі.

Також співрозмовник ресурсу з правоохоронних органів Таджикистану сповістив, що влада України поки не прокоментувала своє рішення про звільнення Халімова.

За його словами, до Києва було спрямовано всі документи, що свідчать про участь Халімова у бойових діях на території Сирії та залученні їм громадян до лав ІД, однак Київ відмовився екстрадувати його до Таджикистану.

Про те, що Халімов перебуває на території так званої "ДНР", повідомив один із його знайомих, якого днями затримали у Таджикистані, додав він.

Як переконує таджицька влада, Муродалі Халімов разом із дружиною та трьома дітьми в 2014 році перебрався до Сирії. Також сюди у "джихад" виїхала і сім'я 34-річного його брата.

Крім того, видання зазначає, що 14 членів сім'ї Халімова звинувачують у співробітництві з "Ісламською державою". Два роки тому прес-служба Генеральної прокуратури Таджикистану повідомила, що його "рідних братів" було засуджено до 17 і 15 років відповідно за активну пропаганду ідей угруповання "Ісламська держава" та за залучення громадян до лав цієї організації. Відбувати покарання чоловіки мали у колонії суворого режиму. Засуджених також було визнано винними у фінансуванні поїздок деяких громадян до Сирії.

Пізніше рідного брата засуджених 45-річного Нуруллу Халімова та його 19-річого сина було затримано в Туреччині дорогою до Сирії. Опісля їх було екстрадовано до Таджикистану, де їх засудили на 15 і 12 років відповідно.

Нагадаємо, у середині вересня у Держприкордонслужбі України сповістили, що у київському аеропорту "Бориспіль" було затримано громадянина Таджикистану, який перебував у розшуку за здійснення терористичної діяльності. Цілком імовірно, що мовилося про Муродалі Халімова.