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      На оккупированный Донбасс прибыл опасный террорист "Исламского государства" "Босс", – СМИ

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      Житель Таджикистана Муродали Халимов, более известный как "Босс", оказался на территории "ДНР"
      Житель Таджикистана Муродали Халимов, более известный как "Босс", оказался на территории "ДНР" / "Радио Свобода"

      37-летний житель Таджикистана Муродали Халимов, более известный как "Босс", недавно оказался на временно оккупированной территории Донецкой области. Произошло это после того, как его из-под содержания под стражей отпустила украинская власть.

      Об этом сообщает таджикская служба "Радио Свобода" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Таджикистана.

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      По информации журналистов на Родине Халимова обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступной группировки и в членстве в запрещенном религиозном движении "Салафия".

      Спецслужбы Таджикистана заявили, что Украина выпустила одного из самых опасных боевиков террористической группировки "Исламское государство". 37-летнего Муродали Халимова, известного как "Босс", два года назад задержали по запросу Интерпола в Киеве после прилета из Турции. По просьбе Генпрокуратуры Таджикистана об экстрадиции Халимова, в Киеве ответили отказом. Недавно стало известно, что власти Украины отпустили "Босса". Сейчас Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной " Донецкой народной республики,
      – говорится в материале.

      Также собеседник ресурса из правоохранительных органов Таджикистана сообщил, что власти Украины пока не прокомментировали свое решение об освобождении Халимова.

      По его словам, в Киев были направлены все документы, свидетельствующие об участии Халимова в боевых действиях на территории Сирии и привлечении им граждан в ряды ИД, однако Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан.

      О том, что Халимов находится на территории так называемой "ДНР", сообщил один из его знакомых, которого на днях задержали в Таджикистане, добавил он.

      Как убеждают таджикские власти, Муродали Халимов вместе с женой и тремя детьми в 2014 году перебрался в Сирию. Также сюда в "джихад" уехала и семья 34-летнего его брата.

      Кроме того, издание отмечает, что 14 членов семьи Халимова обвиняют в сотрудничестве с "Исламским государством". Два года назад пресс-служба Генеральной прокуратуры Таджикистана сообщила, что его "родные братья" были приговорены к 17 и 15 годам соответственно за активную пропаганду идей группировки "Исламское государство" и за привлечение граждан в ряды этой организации. Отбывать наказание мужчины должны были в колонии строгого режима. Осужденные также были признаны виновными в финансировании поездок некоторых граждан в Сирию.

      Позже родного брата осужденных 45-летнего Нуруллу Халимова и его 19-летнего сына было задержано в Турции по дороге в Сирию. Спустя их экстрадировали в Таджикистан, где их осудили на 15 и 12 лет соответственно.

      Напомним, в середине сентября в Госпогранслужбе Украины сообщили, что в киевском аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Таджикистана, который находился в розыске за осуществление террористической деятельности. Вполне вероятно, что говорилось о Муродали Халимове.

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Криминальные новости терроризм Исламское государство Таджикистан
      Источник: 24 Канал
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