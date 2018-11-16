Не террорист: беженец из Таджикистана Халимов опроверг пребывание в оккупированном Донецке

Житель Таджикистана Муродали Халимов, которому приписывали пребывание на оккупированной Донетчине и обвиняли в терроризме, на самом деле никогда не был на оккупированном Донбассе. В Украине Халимов просил убежища из-за преследования на родине.

Об этом заявили сам Халимов и его адвокат Алексей Скорбач в видеоролике на YouTube, опровергая недостоверную информацию.

Ранее СМИ сообщали, что житель Таджикистана Муродали Халимов, более известный как "Босс", якобы оказался на оккупированной территории Донетчины. Произошло это после того, как его в Украине выпустили из-под стражи. А задерживали Халимова в Украине по просьбе Таджикистана по запросу Интерпола. Мужчину на родине обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступной группировки и членстве в запрещенном религиозном движении "Салафия".

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В опровержении информации отмечается, что в течение последних 2 лет Халимов живет Киеве вместе со своей семьей. Претензий со стороны органов власти Украины к семье таджикского искателя убежища нет, поскольку он является законопослушным иностранцем.

Преследование властей Таджикистана Халимов связывает со своими религиозными убеждениями, о чем сообщил в миграционной службе и административном суде, где слушается его дело.

Недавно мне мои друзья сообщили, что я якобы воюю со стороны Украины в Донецке. Я сам просто в шоке, не понимаю, о чем говорится. У меня есть жена, 3 детей, мы живем в Киеве. Никакого Донецка у меня никогда не было. Спецслужбы вместе с Таджикистаном наговаривают на меня постоянно. Почему так – я сам не понимаю,

– рассказал Халимов.

"Муродали был задержан в Украине по розыску Интерпола в связи с запросом Таджикистана. Ему инкриминировали какую-то террористическую организацию, которую сами таджики не знали, как правильно назвать. Шесть раз менялось название в документах. Мы думаем, что это была провокация со стороны Таджикистана, поскольку украинские правоохранительные органы не раз выдавали внесудебные меры для выдачи иностранцев в свои страны", – сказал адвокат Халимова.

Мы хотим опровергнуть информацию о том, что он является террористом, который находится в Донецке, о том, что Украина его выпустила. Украина пока его не выпустила. Скажем так, украинские спецслужбы могут воспользоваться этим моментом и, учитывая то, что Халимова назвали террористом и боевиком, просто его выдать в Таджикистан без решения суда, минуя все законные процедуры. Об этом мы можем спокойно узнать постфактум,

– добавил Скорбач.

Халимов с адвокатом опровергли недостоверную информацию: смотрите видео