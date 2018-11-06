01:04
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      На Донбассе возможно обострение: военные рассказали причины

      48 Читати новину українською

      На Донбассе пророссийские боевики продолжают стрелять, враг открывал огонь семь раз. Один украинский военный получил ранения.

      На позициях на Светлодарской дуге слышны выстрелы. Украинские пехотинцы отгоняли вражескую ДРГ, которую уже прикрывали из гранатомета.

      Читайте также: В оккупированный Донбасс прибыл опасный террорист "Исламского государства" "Босс", – СМИ

      "Движение со стороны села. Группа выдвигалась. С какой целью – неизвестно. Немножко их шуганули – пошли назад. Наверное, что-то хотят, пытаются сюда добраться. С какой целью – неизвестно, но не с хорошей. В полной амуниции, с оружием", – рассказал военнослужащий ВСУ Руслан.

      Вражескую группу-ДРГ украинским бойцам удалось отогнать, однако пришлось снова заряжать свежие пулеметные ленты, чтобы встречать новых "незваных гостей". Ведь огневые контакты посреди белого дня здесь не редкость. Ситуация на фронте ухудшилась еще и потому, что скоро зима. В холодное время почти всегда обострения, ведь земля замерзает, и технику врагу перемещать легче. Поэтому бойцы готовятся и активно укрепляют позиции.

      Я не первый год в армии. Знаю, что каждый раз оно по-разному. Возможно, это будет артиллерия в виде минометов 120-го калибра, возможно, применения САУ. Здесь не знаешь, что будет за 10 минут. Спрогнозировать, рассказать, что будет в будущем...
      – прокомментировал приход зимы военнослужащий ВСУ Сергей.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 6 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 6 ноября
      сегодня , 00:15 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 6 ноября
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      6 ноября , 17:44 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Главные новости 6 ноября: отставка Луценко, Гонтарева заговорила из Лондона
      6 ноября , 23:30 Главные новости 6 ноября: отставка Луценко, Гонтарева заговорила из Лондона
      Украина растет в Doing Business: ожидать ли продолжения?
      6 ноября , 22:00 Украина растет в Doing Business: ожидать ли продолжения?
      Лев Парцхаладзе
      Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      6 ноября , 21:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Антин Мухарский презентовал в Киеве свою книгу
       18 ноября 2012 , 12:31 3
      Рейдерский захват элеватора в Харьковской области: прокуратура сказала свое слово
       12 сентября , 23:34
      23 года эпохи Буффона: от дебюта за Парму против будущего президента Либерии до трофея вместе с его сыном
       5 августа , 12:25
      Лидер Шахтера восстановился после травмы и может сыграть с Динамо
       29 октября , 14:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук