На Донбассе возможно обострение: военные рассказали причины

На Донбассе пророссийские боевики продолжают стрелять, враг открывал огонь семь раз. Один украинский военный получил ранения.

На позициях на Светлодарской дуге слышны выстрелы. Украинские пехотинцы отгоняли вражескую ДРГ, которую уже прикрывали из гранатомета.

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"Движение со стороны села. Группа выдвигалась. С какой целью – неизвестно. Немножко их шуганули – пошли назад. Наверное, что-то хотят, пытаются сюда добраться. С какой целью – неизвестно, но не с хорошей. В полной амуниции, с оружием", – рассказал военнослужащий ВСУ Руслан.

Вражескую группу-ДРГ украинским бойцам удалось отогнать, однако пришлось снова заряжать свежие пулеметные ленты, чтобы встречать новых "незваных гостей". Ведь огневые контакты посреди белого дня здесь не редкость. Ситуация на фронте ухудшилась еще и потому, что скоро зима. В холодное время почти всегда обострения, ведь земля замерзает, и технику врагу перемещать легче. Поэтому бойцы готовятся и активно укрепляют позиции.

Я не первый год в армии. Знаю, что каждый раз оно по-разному. Возможно, это будет артиллерия в виде минометов 120-го калибра, возможно, применения САУ. Здесь не знаешь, что будет за 10 минут. Спрогнозировать, рассказать, что будет в будущем...

– прокомментировал приход зимы военнослужащий ВСУ Сергей.