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      Украинские бойцы ликвидировали боевиков-разведчиков на Донбассе: впечатляющее видео

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      Украинские бойцы ликвидировали боевиков-разведчиков на Донбассе
      Украинские бойцы ликвидировали боевиков-разведчиков на Донбассе / Фото из открытых источников

      Украинские военные уничтожили группу разведки пророссийских боевиков на одной из передовых позиций в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

      Соответствующее видео обнародовали волонтеры фонда "Вернись живым".

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      "В один из дней здесь решили "прогуляться" обнаглевшие боевики. Почувствовав себя невидимыми, они выдвинулись вперед, чтобы, судя по всему, провести разведку. Все это время за передвижением "гостей" наблюдали наши военные. Когда оккупанты, не спеша, начали возвращаться в свой "русский мир", украинским воинам лопнуло терпение", – говорится в сообщении.

      Тогда, военные ВСУ открыли по пророссийским боевикам огонь из гранатометов.

      Кроме того, отмечается, что разглядеть врага, сохранить свои жизни и дать отпор оккупантам бойцы смогли благодаря специальным камерам.

      К слову, российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции ВСУ. Вследствие враждебных действий пророссийских боевиков 6 ноября один украинский защитник получил ранение. В то же время, бойцам ОС удалось уничтожить двух оккупантов.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Новости России Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 Канал
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