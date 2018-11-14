Украинские военные потренировались бить с воздуха по объектам противника на Донбассе: видео
Военная авиация Объединенных сил на Донбассе отработала удары по движущимся и неподвижным наземным объектам противника. Эти тренировки зафиксировали на видео.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
"Во исполнение приказа командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач авиаподдержки наземных сил", – сообщили в штабе ООС.
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Там уточнили, что украинские военные отработали удары по движущимся и недвижимым наземным объектам по целеуказанию передовых авианаводчиков.
Все указанные цели были условно уничтожены -- результаты проверки оценены на "отлично".