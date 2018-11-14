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      ОБСЕ зафиксировала большое количество тяжелой техники на оккупированном Донбассе

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      ОБСЕ нашла оружие на оккупированном Донбассе
      ОБСЕ нашла оружие на оккупированном Донбассе / narodna-pravda.ua

      Боевики оккупационной администрации РФ продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

      Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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      По информации ОБСЕ 11 ноября в неподконтрольном правительству районе, обнаружили 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенных возле Шимшиновки с нарушением линий отвода. На следующий день там же обнаружили 10 танков T-72.

      Украинская сторона СЦКК отмечает, что сосредоточение боевиками вооруженных формирований РФ техники и вооружения в населенных пунктах, в нарушение Минских договоренностей, подвергает опасности мирное население.

      Напомним, ранее на оккупированной территории Украины в Донецкой области обнаружен российский гумконвой с машинами военного образца.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Оружие Операция Объединенных сил ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
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