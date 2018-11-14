ОБСЕ зафиксировала большое количество тяжелой техники на оккупированном Донбассе

Боевики оккупационной администрации РФ продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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По информации ОБСЕ 11 ноября в неподконтрольном правительству районе, обнаружили 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенных возле Шимшиновки с нарушением линий отвода. На следующий день там же обнаружили 10 танков T-72.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что сосредоточение боевиками вооруженных формирований РФ техники и вооружения в населенных пунктах, в нарушение Минских договоренностей, подвергает опасности мирное население.

Напомним, ранее на оккупированной территории Украины в Донецкой области обнаружен российский гумконвой с машинами военного образца.