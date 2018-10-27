На Донбасі виявили російський "гумконвой" з військовою технікою

На окупованій території України у Донецькій області виявлено російський гумконвой з машинами військового зразка.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Читайте також: Путін відправив на окупований Донбас черговий "гумконвой"

Спостерігачі СММ ОБСЄ передали СЦКК інформацію про те, що на окуповані території Донбасу зафіксували колону з 45 вантажівок з російськими номерними знаками та написами "Гуманітарна допомога".

"Вони рухались у західному напрямку неподалік Макіївки. 10 автомобілів у цій колоні – військового зразка", – повідомили в СЦКК.

Нагадаємо, 20 і 26 вересня на окупованій території Донбасу ОБСЄ зафіксовала, що проросійські бойовики переміщують значну кількість важкого озброєння, розміщеного за межами виділених місць зберігання, з порушенням ліній відведення.