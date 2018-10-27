На Донбассе обнаружили российский "гумконвой" с военной техникой
На оккупированной территории Украины в Донецкой области обнаружен российский гумконвой с машинами военного образца.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
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Наблюдатели СММ ОБСЕ передали СЦКК информацию о том, что на оккупированных территориях Донбасса зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь".
"Они двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне – военного образца", – сообщили в СЦКК.
Напомним, 20 и 26 сентября на оккупированной территории Донбасса ОБСЕ зафиксовала, что пророссийские боевики перемещают значительное количество тяжелого вооружения, размещенного вне выделенных мест хранения, с нарушением линий отвода.