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      На Донбассе обнаружили российский "гумконвой" с военной техникой

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      Военная техника РФ на Донбассе
      Военная техника РФ на Донбассе / rbc.ua

      На оккупированной территории Украины в Донецкой области обнаружен российский гумконвой с машинами военного образца.

      Об этом сообщает пресс-центр ООС.

      Читайте также: Путин отправил на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"

      Наблюдатели СММ ОБСЕ передали СЦКК информацию о том, что на оккупированных территориях Донбасса зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь".

      "Они двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне – военного образца", – сообщили в СЦКК.

      Напомним, 20 и 26 сентября на оккупированной территории Донбасса ОБСЕ зафиксовала, что пророссийские боевики перемещают значительное количество тяжелого вооружения, размещенного вне выделенных мест хранения, с нарушением линий отвода.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил ОБСЕ Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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