Путин отправил на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"

В оккупированный Донбасс отправилась 80 автоколонна так называемого "гуманитарного конвоя" из России.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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Отмечается, что на границе с Украиной колонна разделится на две части, одна направится в Донецк, а другая – в Луганск.

Как сообщает МЧС России, колонна везет более 500 тонн гуманитарных грузов, в состав которых якобы входят детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

Известно, что предыдущая автоколонна с "гумконвоем" прибыла на оккупированную территорию 26 июля.