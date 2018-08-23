Путин отправил на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой"
В оккупированный Донбасс отправилась 80 автоколонна так называемого "гуманитарного конвоя" из России.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
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Отмечается, что на границе с Украиной колонна разделится на две части, одна направится в Донецк, а другая – в Луганск.
Как сообщает МЧС России, колонна везет более 500 тонн гуманитарных грузов, в состав которых якобы входят детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.
Известно, что предыдущая автоколонна с "гумконвоем" прибыла на оккупированную территорию 26 июля.
Источник: 24 Канал
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