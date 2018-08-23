Путін відправив на окупований Донбас черговий "гумконвой"
До окупованого Донбасу вирушила 80 автоколона так званого "гуманітарного конвою" із Росії.
Про це повідомляє прес-служба МНС Росії.
Читайте також: Як вирішити проблему Криму та Донбасу: думка Кравчука
Зазначається, що на кордоні з Україною колона розділиться на дві частини, одна попрямує до Донецька, а інша – в Луганськ.
Як повідомляє МНС Росії, колона везе понад 500 тонн гуманітарних вантажів, до складу яких нібито входять дитячі продуктові набори, медикаменти та медичне майно.
Відомо, що попередня автоколона з "гумконвоєм" прибула на окуповану територію 26 липня.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)12 грудня 2012 , 15:40 17
Динамо домовилось про перехід гравця національної збірної з пристойною зарплатою20 липня 2017 , 15:27
АЕК – Динамо: команди визначились з кольорами форми на матч15 лютого , 14:41