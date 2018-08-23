Путін відправив на окупований Донбас черговий "гумконвой"

До окупованого Донбасу вирушила 80 автоколона так званого "гуманітарного конвою" із Росії.

Про це повідомляє прес-служба МНС Росії.

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Зазначається, що на кордоні з Україною колона розділиться на дві частини, одна попрямує до Донецька, а інша – в Луганськ.

Як повідомляє МНС Росії, колона везе понад 500 тонн гуманітарних вантажів, до складу яких нібито входять дитячі продуктові набори, медикаменти та медичне майно.

Відомо, що попередня автоколона з "гумконвоєм" прибула на окуповану територію 26 липня.