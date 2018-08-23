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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Як вирішити проблему Криму та Донбасу: думка Кравчука

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Леонід Кравчук оприлюднив способи вирішення проблеми Криму та Донбасу
Леонід Кравчук оприлюднив способи вирішення проблеми Криму та Донбасу / "Апостроф"

Ситуація у Криму та на Донбасі склалася таким чином через прорахунки української влади, яка не дала більше прав і свобод цим регіонам. Щоправда, цю проблему федералізація не вирішить, а може тільки її посилити, натомість рятівною може стати автономізація, але лише за однієї умови.

Таку думку висловив перший Президент України Леонід Кравчук, передає "Главред".

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"Думаю, одна із причин, чому Україна зіткнулася з нинішніми проблемами в Криму та на Донбасі, полягала, зокрема, у прорахунках з нашого боку. Ми не дали більше прав і свобод цим регіонам, що мають особливий, навіть специфічний характер. Більше прав і свобод щодо економічного, політичного та культурного життя", – вважає політик.

На його переконання, цим регіонам можна було надати повноваження вирішувати самостійно всі питання, крім тих, які стосуються територіальної цілісності, суверенітету, охорони території, армії, поліції, служби безпеки та міжнародних питань.

"Тому що все це – справа центру. А все інше – їх", – підкреслив він.

Як зауважив Кравчук, загалом між Кримом і Донбасом є різниця.

"Крим Росія силоміць затягла до системи Російської Федерації. Москва вважає Крим російською територією. Натомість із Донбасом – інша історія. Він зараз не перебуває у системі Російської Федерації. Він є військовою частиною, території, де йде війна. Але всі війни рано чи пізно закінчуються", – додає перший президент.

За його словами, уже зараз треба думати, як буде організовано життя на Донбасі після війни, оскільки за цей час все занадто змінилося, відтак воно буде інакшим.

"У нас іноді кажуть, що проблему вирішить федералізація. Я – проти федералізації України. Тому що федералізація цих районів не може бути окремою, тобто, не вийде зробити так, щоб одні райони були Федералізованими, а інші – ні. Федералізація охопить всю Україну. Це не прийнятно", – наголосив Кравчук.

Натомість пропонує він запровадити на цих територіях автономізацію.

Адже автономія не є всюди однаковою, вона відрізняється. Автономія в одній країні відрізняється від автономії в іншій країні. Які риси автономії, ми можемо запропонувати цим територіям, ми можемо обговорювати, якщо від початку червоним олівцем буде записано: "Питання територіальної цілісності, суверенітету, незалежності, недоторканності кордонів на обговорення не виносяться". Ми можемо сідати за стіл переговорів з Росією, з ким завгодно, коли буде зрозуміло, що такі питання не обговорюються, тому що це святі для України речі, це наша земля. А ось все, що стосується організації життя та влади на Донбасі, можна обговорювати,
– підсумував перший президент.

Нагадаємо, раніше Леонід Кравчук заявляв, що Росія може добровільно віддати Крим Україні, оскільки не може впоратися з величезними затратами, необхідними задля його утримання.

Теги: Україна – Росія Анексія Криму Війна на Донбасі Леонід Кравчук Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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