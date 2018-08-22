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Як зупинити війну на Донбасі: Кравчук назвав спосіб

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Аби вирішити конфлікт на Донбасі, треба сісти за стіл переговорів
Аби вирішити конфлікт на Донбасі, треба сісти за стіл переговорів / Фото з відкритих джерел

Україна може зупинити війну на Донбасі, але це однозначно не може статися завтра, бо потрібен час. Водночас, для вирішення конфлікту на Сході мають бути три учасники діалогу – Україна, Росія та представники Заходу.

Про це заявив перший Президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Війна не може бути вічною, свого часу вона сама зупиниться. Якщо говорити про зупинення війни в рамках нашого сьогоднішнього життя і вберегти Україну від можливого розпаду, від можливої втрати суверенітету і таке інше – ми не можемо чекати, повинні діяти негайно", – розповів політик.

Колишній глава держави зауважив, що для вирішення конфлікту на Донбасі мають бути визначені три учасники діалогу .

Перший – Україна, як нація, яка страждає і чиї громадяни помирають від агресії. Другий – Західна цивілізація, її тиск є, але його треба подвоїти, не тільки на економічному рівні, а й політичному та фінансовому, щоб агресор зрозумів, чи йти вперед, чи зупинитися. Проте часто у нас кажуть одне, а думають, як більше заробити в Росії. Третій – посадити Росію за стіл переговорів і змусити підписати історичні документи,
– наголосив Кравчук.

На його думку, якщо взяти ці три питання у комплексі і включити усі важелі, то війну можна зупинити швидше.

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко заявив, що для врегулювання російсько-української війни на Донбасі мають відбутися багатосторонні переговори за участю "тих, хто і став його автором", адже в іншому випадку, протистояння триватиме вічно.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Леонід Кравчук
Джерело: 24 Канал
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