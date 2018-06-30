Кравчук запропонував спосіб повернення Криму

Екс-президент Леонід Кравчук запропонував варіант вирішення проблеми з окупацією Криму. Він вважає, що півострову необхідно забезпечити статус національно-культурної автономії.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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Політик зазначив, що відповідні поправки в конституцію України вже готуються. Він нагадав, що за Кримом раніше було закріплений статус територіальної автономії, що "було не дуже розумно".

Після внесення конституційних поправок суб'єктами влади на півострові стануть кримські татари. Крім того, Кравчук зазначив, що проблему Криму необхідно вирішувати окремо від Донбасу.