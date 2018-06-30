Кравчук предложил способ возвращения Крыма

Экс-президент Леонид Кравчук предложил вариант решения проблемы с оккупацией Крымом. Он считает, что полуострову необходимо обеспечить статус национально-культурной автономии.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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Политик отметил, что соответствующие поправки в конституцию Украины уже готовятся. Он напомнил, что за Крымом ранее был закреплен статус территориальной автономии, что "было не очень разумно".

После внесения конституционных поправок субъектами власти на полуострове станут крымские татары. Кроме того, Кравчук отметил, что проблему Крыма нужно решать отдельно от Донбасса.