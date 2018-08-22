Как остановить войну на Донбассе: Кравчук назвал способ

Украина может остановить войну на Донбассе, но это однозначно не может произойти завтра, потому что нужно время. В то же время, для решения конфликта на Востоке должны быть три участника диалога – Украина, Россия и представители Запада.

Об этом заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Радио Свобода".

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"Война не может быть вечной, в свое время она сама остановится. Если говорить об остановке войны в рамках нашей сегодняшней жизни и уберечь Украину от возможного распада, от возможной потери суверенитета и прочее – мы не можем ждать, мы должны действовать немедленно", – рассказал политик.

Бывший глава государства отметил, что для решения конфликта на Донбассе должны быть определены три участника диалога .

Первый – Украина, как нация, которая страдает и чьи граждане умирают от агрессии. Второй – Западная цивилизация, ее давление есть, но его надо удвоить, не только на экономическом уровне, но и политическом, и финансовом, чтобы агрессор понял, или идти вперед, или остановиться. Однако часто у нас говорят одно, а думают, как больше заработать в России. Третий – посадить Россию за стол переговоров и заставить подписать исторические документы,

– подчеркнул Кравчук.

По его мнению, если взять эти три вопроса в комплексе и включить все рычаги, то войну можно остановить быстрее.

Напомним, ранее третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что для урегулирования российско-украинской войны на Донбассе должны состояться многосторонние переговоры с участием "тех, кто и стал ее автором", так как в противном случае, противостояние будет продолжаться вечно.