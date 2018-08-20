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"Война будет длиться вечно" Ющенко призвал Украину к переговорам с Россией

893 Читати новину українською
Ющенко призывает Украину к переговорам с Россией
Ющенко призывает Украину к переговорам с Россией / pravda.com.ua

Война, которая продолжается на Донбассе не является национальной, ведь в ней участвуют Украина и Россия. Поэтому для урегулирования этого конфликта должны состояться многосторонние переговоры с участием "тех, кто и стал его автором". В противном случае, противостояние будет продолжаться вечно.

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко на своей странице в Facebook.

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"Сейчас в Европе 7 конфликтов, 6 из которых на востоке Европы. Если посмотреть на политическую карту, значительная территория покрыта конфликтами. Постоянной стороной в конфликте на востоке Европы является Россия, к тому же она выступает оккупантом и агрессором! Вопрос конфликта на востоке Украины или в Крыму – это вопрос не только украинский. Оно касается поляка, чеха и других", – подчеркнул политик.

По его словам, идет не о земле, а о пространстве, которое называется "русский мир".

"В любом проекте, который инициирует Москва, должна быть Украина. На повестку дня выносится две точки зрения. Первая, где идет формулировка о внутреннем конфликте и антитеррористической операции. Другая – это война", – добавил Ющенко.

Экс-президент отметил, что много лет в Украине не было своего государства, ведь "ее рвали и забирали язык".

Но у нас нет противоречий, которые бы обусловили взяться за оружие. На повестке дня вопрос, как урегулировать такой конфликт, глубокий, не национальный. Очень важно, чтобы за столом переговоров сидели те, кто являются авторами конфликта. Иначе такой конфликт будет продолжаться вечно!,
– подчеркнул Ющенко.

Напомним, ранее Виктор Ющенко рассказывал, что Украине для победы в войне с Россией необходимо соблюдать комплексный план, который состоит из ряда компонентов. План должен выстраивать парламент Украины, ведь в его компетенцию входит в военная доктрина, международная, оборонная, политика безопасности, экономическая и социальная политика.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Виктор Ющенко
Источник: 24 Канал
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