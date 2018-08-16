ВСУ готовятся к отражению полномасштабной агрессии, – Муженко
Вооруженные силы Украины готовятся не только реагировать в формате Минских договоренностей, но и к отражению полномасштабной агрессии.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко в интревью ВВС.
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"Мы готовимся не только реагировать в формате Минских договоренностей, мы готовимся к отражению полномасштабной агрессии и поэтому предусматриваем доукомплектование воинских частей до тех потребностей", – отметил он.
Также по словам Муженко, ВМС планирует увеличить присутствие в Азовском море в связи с действиями России, и усилить охрану морского побережья.
Присутствие украинских ВМС в акватории Азовского моря обязательно надо увеличить. Мы планируем не только усиление присутствия в море, но и проведение мероприятий по обороне побережья Азовского моря,
– сказал руководитель Генштаба.
Также он отметил, что в акватории моря пока пограничники действуют своими силами, однако увеличение численности формирований ВМС также будет осуществлено обязательно.