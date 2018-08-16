ЗСУ готуються до відбиття повномасштабної агресії, – Муженко

Збройні сили України готуються не тільки реагувати у форматі Мінських домовленостей, а й до відбиття повномасштабної агресі.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко в інтрев'ю ВВС.

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"Ми готуємося не тільки реагувати у форматі Мінських домовленостей, ми готуємося до відбиття повномасштабної агресії і тому передбачаємо доукомплектування військових частин до тих потреб", – зазначив він.

Також за словами Муженка, ВМС планує збільшить присутність в Азовському морі у зв’язку з діями Росії, та посилити охорону морського узбережжя.

Присутність українських ВМС в акваторії Азовського моря обов'язково треба збільшити. Ми плануємо не тільки посилення присутності в морі, а й проведення заходів з оборони узбережжя Азовського моря,

– сказав керівник Генштабу.

Також він зауважив, що в акваторії моря наразі прикордонники діють своїми силами, проте збільшення чисельності формувань ВМС також буде здійснено обов'язково.