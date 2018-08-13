Ющенко озвучил план победы Украины в войне с Россией

Для победы в войне с Россией Украине необходимо придерживаться комплексного плана, который состоит из ряда компонентов. План должен выстраивать парламент Украины, ведь в его компетенцию входит военная доктрина, международная, оборонная, безопасностная, экономическая и социальная политика.

Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

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По его словам, Россия не решилась бы на аннексию Крыма и войну на Донбассе, если бы все население Украины было единственным, мало общую цель и "говорили на одном языке, одним голосом".

"Когда мы говорим о военном конфликте, суть его и результат определяет дух. Если у вас есть дух, за вами всегда будет победа. Если у вас духа нет, вам никакой "Бук" (зенитный ракетный комплекс – "24") – ничто не поможет", – добавил политик.

Бывший президент отметил, что быстрого "одноходового" решения проблем оккупированных территорий Донбасса и Крыма нет.

Быстрого решения нет ни по Донбассу, ни по Крыму. Сколько это будет продолжаться? Это не вопрос в годах, этот вопрос в процессе. У меня печаль от того, что мы, пожалуй, не понимаем, что дипломатия обязательна. Это так. Но только дипломатией, извините, мы не выиграем. Мне не нравится, когда на продажу – политическую, популистскую – выставляют тему мира,

– подчеркнул Ющенко.

По его словам, пакет победы в войне на Донбассе – это компоненты, рассчитанные на время, и этих компонентов много.

Политик добавил, что решить конфликт на Донбассе "можно и за три дня", но это будет капитуляцией, в результате которой украинцы потеряют Родину и вернутся во времена до 1991 года.

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"С войны всегда ведут две дороги. Есть дорога-победа, а есть дорога-капитуляция. Третьего не дано. Мир наступает и после первой дороги, и после второй. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа. У вас есть Малороссия – провинция юго-русская. Это один вариант, и этого можно достичь за три дня", – подчеркнул он.

Также Ющенко считает, что план победы над Россией должен выстроить парламент Украины, ведь в его компетенцию входит и военная доктрина, и международная политика, и оборонная, и безопасностная, и экономическая, социальная.

Что с нами происходит? Когда враг, который оккупировал, аннексировал 7% украинской территории, сегодня имеет безвизовый режим? В таком состоянии нет плана победы. Ибо вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы. Очевидно, что победа складывается и с дипломатического компонента, но не только Минского. Вы посмотрите в свой портфель. У вас лежит пять гарантий стран ядерного клуба,

– отметил экс-президент.

Кроме того, по его словам, Украине нужно модернизировать формат, а дипломатические компоненты – развивать. В частности, Ющенко отметил, что в ходе вооруженного конфликта важным компонентом является экономика – мышцы войны, стабильные финансы и гуманитарные пакеты.