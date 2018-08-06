Виктор Ющенко: "Я живу в нации, где мы еще "советские"

Третий президент Украины Виктор Ющенко высказал свое мнение о проблемах граждан государства. Так, самой большой политической проблемой Украины и нации политик назвал слабую идентичность, национальное единство и остатки "совкового".

Свои размышления Ющенко опубликовал в Facebook.

"Каждый человек, который здесь родился, независимо от этнокорней, должен себя называть украинцем. Когда мы возвращаемся к своей первоначальной теме, нация должна понять, что вопрос внутренней интеграции – это вопрос номер один для нас, который может дать 45 миллионам синергию. А эта синергия, как правило, помогает преодолевать все препятствия. Цельность и единство формирует дух", – говорится в сообщении третьего президента.

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Я этого мало уважаю, но я понимаю, что я живу в нации, где мы еще "советские", у нас еще очень много "совкового". Нас – особенно мое поколение воспитывали на Котовском, воспитывали на Щорсе, который стрелял в спину Украинскому государству, воспитывали на Чапаеве, воспитывали на тех героях, которые на самом деле для моей нации не являются героями,

– отметил Ющенко.

Он объяснил, что именно поэтому между украинцами есть много различий: разные память, церкви, язык.

"Безусловно, у нас разные герои, когда мы говорим о 45 миллионах. Но слово "разное" – это не означает, что это "противоположное". Здесь есть большое поле для национального диалога и сближения. Нам нужен национальный диалог", – отметил третий президент.