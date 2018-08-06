Віктор Ющенко: Я живу у нації, де ми ще "совєтські"

Третій президент України Віктор Ющенко висловив свою думку про проблеми громадян держави. Так, найбільшою політичною проблемою України та нації політик назвав слабку ідентичність, національну єдність та залишки "совкового".

Свої роздуми Ющенко опублікував у Facebook.



"Кожна людина, яка тут народилася, незалежно від етнокоріння, повинна себе називати українцем. Коли ми повертаємося до своєї первинної теми, нація повинна збагнути, що питання внутрішньої інтеграції – це питання номер один для нас, яке може дати 45 мільйонам синергію. А ця синергія, як правило, допомагає долати всі перешкоди. Цільність і єдність формує дух", – мовиться у дописі третього президента.

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Я цього мало шаную, але я розумію, що я живу у нації, де ми ще "совєтські", у нас ще дуже багато "совкового". Нас – особливо моє покоління – виховували на Котовському, виховували на Щорсі, який стріляв у спину Українській державі, виховували на Чапаєві, виховували на тих героях, які насправді для моєї нації не є героями,

– зазначив Ющенко.

Він пояснив, що саме тому між українцями є багато відмінностей: різні пам’ять, церкви, мова.

"Безумовно, у нас різні герої, коли ми говоримо про 45 мільйонів. Але слово "різне" – це не означає, що це "протилежне". Тут є велике поле для національного діалогу і зближення. Нам потрібен національний діалог", – наголосив третій президент.