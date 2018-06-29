Кравчук назвав спосіб, як Україна може повернути окупований Донбас

Після того, як російські окупаційні війська будуть видворені з території Донбасу Україна повинна повертати окуповані території шляхом надання їм "організації життя", відмінної від інших регіонів країни.

Про це розповів перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю ObozTV.

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"Те, що там перебувають російські війська і найманці, це зовсім не означає, що частина Донбасу, частина Донецької та Луганської областей, відійшли від України. Вони є в Україні, тільки Україна їх не контролює", – заявив політик.

За його словами, українській владі необхідно саме зараз пропонувати варіанти "системи організації життя в цих регіонах", адже вони відрізняються від інших. Екс-президент також переконаний, що це питання конституційних змін.

Може бути часткова автономія, автономія, але не федералізація,

– наголосив Кравчук.

Політик зауважив, що це питання також має бути винесене на обговорення громадськості.

Також, він вказав на те, що на окупованому Донбасі вже кілька років повністю відсутнє "все українське: ні прапора, ні мови, ні законів, ні Конституції".

"У них філософія життя абсолютно інша. Нам потрібні величезні зусилля, щоб їх повернути. Яким способом? Тільки через місцеве самоврядування з акцентом на автономію", – пояснив Кравчук.