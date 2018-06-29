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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Кравчук назвал способ, как Украина может вернуть оккупированный Донбасс

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Кравчук рассказал о возвращении оккупированного Донбасса
Кравчук рассказал о возвращении оккупированного Донбасса / Фото из открытых источников

После того, как российские оккупационные войска будут выдворены с территории Донбасса Украина должна возвращать оккупированные территории путем предоставления им "организации жизни", отличной от других регионов страны.

Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью ObozTV.

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"То, что там находятся российские войска и наемники, это вовсе не означает, что часть Донбасса, часть Донецкой и Луганской областей, отошли от Украины. Они есть в Украине, только Украина их не контролирует", – заявил политик.

По его словам, украинской власти необходимо именно сейчас предлагать варианты "системы организации жизни в этих регионах", ведь они отличаются от других. Экс-президент также убежден, что это вопрос конституционных изменений.

Может быть частичная автономия, автономия, но не федерализация,
– отметил Кравчук.

Политик отметил, что этот вопрос также должен быть вынесен на обсуждение общественности.

Также он указал на то, что на оккупированном Донбассе уже несколько лет полностью отсутствует "все украинское: ни флага, ни языка, ни законов, ни Конституции".

"У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть. Каким способом? Только через местное самоуправление с акцентом на автономию", – пояснил Кравчук.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Леонид Кравчук
Источник: 24 Канал
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