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Россия может добровольно отдать Украине Крым: Кравчук назвал причину

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Кравчук рассказал, когда Россия может вернуть Украине оккупированный Крым
Кравчук рассказал, когда Россия может вернуть Украине оккупированный Крым / Фото из открытых источников

Российская Федерация может вернуть Украине оккупированный Крым, потому что может не справиться с огромными затратами, которые нужны на содержание полуострова.

Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Украинськой правде".

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Когда то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас вижу похожие аналогии. За все время Украина вложила в полуостров более 100 миллиардов долларов. Хоть россияне и построили там мост, но Крым требует колоссальных затрат,
– сказал политик.

По словам экс-президента, может наступить такое время, что аннексированный РФ полуостров снова под давлением международного сообщества вернется в состав Украины.

"Это не означает, что это может быть быстро, может быть и долго. Все может быть. Но в теорию, что если в Украине станем жить лучше, чем живут в Крыму, то Крым вернется – не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы станем жить лучше. Во-вторых, там 78% россиян", – отметил Кравчук.

Кроме того, он отметил, что Украина должна смотреть на ситуацию и думать, какую политику применять в Донецке и Луганске, и какая комплексная политика должна быть по Крыму.

"Эти регионы уже не будут такими, как были, и это следует помнить", – подытожил Кравчук.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Деньги Леонид Кравчук Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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