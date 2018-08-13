Тимошенко хотела назначить Медведчука вице-премьером, – Ющенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала в 2005 году назначить вице-премьером ее правительства Виктора Медведчука.

Об этом рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде".

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Она принесла фотографии Балоге и сформулировала ему этот первый вопрос. А потом пришла ко мне и предложила, что было бы лучше, если бы Медведчук стал вице-премьером. Для меня это был шок,

– отметил Ющенко.

По словам президента, такое предложение Тимошенко озвучивала ему, однако он категорически отказался от этой идеи.

"Когда уже я категорически сказал, что этому не быть, возникло второе предложение – послом в России", – добавил Ющенко.

Напомним, стало известно, что в фильме о писателе-диссиденте Василие Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. Кум Путина выступал защитником в процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом". Позже съемочная группа фильма заявила, что в ближайшее время будет доснята сцена суда с участием адвоката Василия Стуса Виктора Медведчука, которая ранее была удалена.