Тимошенко хотіла призначити Медведчука віце-прем’єром, – Ющенко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонувала у 2005 році призначити віце-прем’єром її уряду Віктора Медведчука.

Про це розповів третій президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю "Українській правді".

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Вона принесла фотографії Балозі і сформулювала йому це перше питання. А потiм прийшла до мене і запропонувала, що було б краще, якби Медведчук став віце-прем'єром. Для мене це був шок,

– зазначив Ющенко.

За словами президента, таку пропозицію Тимошенко озвучувала йому, однак він категорично відмовився від цієї ідеї.

"Коли вже я категорично сказав, що цьому не бути, виникла друга пропозиція – послом у Росії", – додав Ющенко.

Нагадаємо, стало відомо, що у фільмі про письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Кум Путіна виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився. Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом". Пізніше знімальна група фільму заявила, що найближчим часом буде дознято сцену суду за участю адвоката Василя Стуса Віктора Медведчука, яка раніше була видалена.