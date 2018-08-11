Сцену про Медведчука у фільмі "Стус" дознімуть найближчим часом, – знімальна група

Знімальна група фільму "Стус" заявила, що найближчим часом буде дознято сцену суду за участю адвоката Василя Стуса Віктора Медведчука, яка раніше була видалена.

Відповідну заяву знімальна група фільму розмістила на сторінці стрічки у Facebook.

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"Сцена суду була видалена з останніх драфтів сценарію разом з ще двома десятками сцен. Зокрема, після розмови з сином поета", – йдеться у повідомленні.

Розуміючи, що картина виходитиме в прокат в розпал передвиборчої кампанії, ми не хотіли робити пам’ять про велику людину інструментом політичних впливів та аргументів,

– додають у знімальній групі.

Втім, розуміючи суспільну значущість теми, з огляду на кількість прохань з боку громадськості повернути сцену до фільму, його автори зібрали продюсерську групу, щоб розглянути можливість вшанувати суспільний запит на присутність в художній картині про поета епізоду суду за участі його адвоката.

"Ми визнаємо, що, видаляючи з останнього драфту сценарію серед іншого і цю сцену, ми не достатньо відповідально підійшли до аналізу її значущості для суспільства. Найближчим часом СЦЕНУ БУДЕ ДОЗНЯТО, про що ми повідомимо медіа окремим прес-релізом", – заявили автори фільму.

Нагадаємо, стало відомо, що у фільмі про письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Кум Путіна виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився. Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".