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Чому Медведчук вирішив брати участь у виборах до Верховної Ради: соратник назвав причину

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Чому кум Путіна Медведчук братиме участь у виборах до парламенту
Чому кум Путіна Медведчук братиме участь у виборах до парламенту / Фото з вільних мереж

Новоспечений член партії "За життя", засновник ГО "Український вибір" і член підгрупи з обміну полоненими Мінської контактної групи Віктор Медведчук вирішив взяти участь у майбутніх виборах до Верховної Ради України після переговорів президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на соратника Медведчука, що побажав залишатися неназваним.

Зазначимо, що під час цих переговорів серед іншого Путін запропонував Трампові провести референдум щодо долі Донбасу. Україна виступила з різкою критикою на адресу такої пропозиції.

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"Статус Донбасу потрібно буде зафіксувати в Конституції, яку за законом змінює Верховна Рада. Далі – додумайте самі", – сказав соратник Медведчука.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що кум Путіна Віктор Медведчук братиме участь у виборах до Верховної Ради у 2019 році. Так, задля цього він вступив до складу партії "За життя", лідером якої є народний депутат Вадим Рабінович.

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Путін Віктор Медведчук Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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