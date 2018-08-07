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Почему Медведчук решил участвовать в выборах в Верховную Раду: соратник назвал причину

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Почему кум Путина Медведчук будет принимать участие в выборах в парламент
Почему кум Путина Медведчук будет принимать участие в выборах в парламент / Фото из свободных сетей

Новоиспеченный член партии "За жизнь", основатель ОО "Украинский выбор" и член подгруппы по обмену пленными Минской контактной группы Виктор Медведчук решил принять участие в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины после переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на соратника Медведчука, пожелавший оставаться неназванным.

Отметим, что во время этих переговоров среди прочего Путин предложил Трампу провести референдум о судьбе Донбасса. Украина выступила с резкой критикой в адрес такого предложения.

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"Статус Донбасса нужно будет зафиксировать в Конституции, которую по закону меняет Верховная Рада. Дальше – додумайте сами", – сказал соратник Медведчука.

Напомним, 29 июля стало известно, что кум Путина Виктор Медведчук будет принимать участие в выборах в Верховную Раду в 2019 году. Так, ради этого он вступил в состав партии "За жизнь", лидером которой является народный депутат Вадим Рабинович.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин Верховная Рада Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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