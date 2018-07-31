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Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком

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Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
/ ukraina.ru

Наслідки від російської агресії та втручання у внутрішні справи України не важко передбачити.

У кабінеті президента на Банковій роздався дзвоник. Телефонував Путін:

– Юліє Володимирівно, а що там із Донбасом? Коли вже заявите про федералізацію?
– Дуже скоро, мій любий! Вадим Зінов'євич каже, вже законопроект дописують. Віктор Володимирович вже підготував групи народної міліції, казаків, колишніх МДБшників. Як тільки закон приймуть, одразу кажемо про автономію "ДНР", "ЛНР" та інших регіонів, якщо вони, звісно, теж захочуть. Вілкул, Труханов, Кернес та Добкін незабаром активізуються у цьому напрямку.
– Добре, даю вам два тижні, – сказав Путін, поглянувши на календар із зображенням німецького танка з чомусь домальованою зіркою та написом "День Перемоги", він показував 30 квітня 2019-го. – Щоб до 9 травня все було готове. Розповімо про другу перемогу над фашизмом.

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Хочете розвалити країну? Голосуйте за Рабіновича

Чи може все вищеописане реально відбутися у нашому найближчому майбутньому? Цілком! Принаймні, саме на це націлені російські агресори.

Про це кажуть розвідники, дипломати та українські політики. Одним з кроків до того, щоб усі вимоги Кремля почали перетворюватись до життя, а Україна опинилися під фактичним контролем окупантів із всіма витікаючими, і є об'єднання сил Вадима Рабіновича із Віктором Медведчуком.

Треба зазначити, що перший не дуже цього хотів, оскільки веде досить агресивну антиукраїнську політику, але ж поки що робить вигляд, що є патріотом (як би смішно це не звучало). Саме тому якшатися із відкрито проросійським діячем Рабінович не дуже хотів. Хоча й опору не чинив, бо прекрасно усвідомлює, що без постійного перебування на телеканалах, його рейтинг швидко почне дорівнювати нулю.

А володарем топових ватних телеканалів у нас є хто? Правильно, Медведчук. Саме він, кажуть, прикупив ZIK, "Ньюсван" та 112.

Саме через шантаж заборонити показувати його ахінею у ефірах, а також обіцянку отримати крісло прем'єра при будь-якому проросійському президенті (наразі у Москві хочуть бачити на цій посаді саме Тимошенко), Рабінович й зголосився співпрацювати із Медведчуком у відкриту.

Втім, від входження Мертвечука у партію "За життя", політичний проект лише виграє позиції. Адекватні громадяни за цю фігню й без того не голосували б, а от латентні ватники із відкритими колаборантами тепер зіллються у великому пориві страсті при згадуванні тільки назви партії.

Якщо ж казати про плани на Медведчука, то наразі він навіть не розповідає про свою "роботу" з визволення полонених українців з катувалень терористів. Всім відомо, що і через його дії також обмін полоненими фактично заблоковано. Але ж, чим ближче до виборів, тим більше шансів, що українці повернуться додому. Принаймні, з "ДНР" та "ЛНР", адже з Медведчука планують зробити такого собі месію для Донбасу.

Олігарх, що у нашій країні має більше гарантій недоторканості, аніж сам Ахметов, постійно контактує із Путіним та впроваджує у дію його плани. Саме він, за задумами окупантів, має стати реальним сірим кардиналом в українській політиці.

Він має стати смотрящим за Тимошенко, Рабіновичем, Бойком та іншими діячами, зайнявши при цьому посаду губернатора Донеччини.

Після потрапляння до ВР за списками партії "За життя" він поїде до Москви, де нібито домовиться про настання миру у буремному регіоні. Звісно, на умовах Росії. То ж відтепер ми маємо відкриту колаборацію проросійських політиків та діячів у боротьбі із діючою владою. Вони готуються об'єднатися задля власної перемоги на виборах, щоб остаточно повернути Україну до російського впливу.

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Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Публікації Війна на Донбасі Володимир Путін Віктор Медведчук Вадим Рабінович Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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