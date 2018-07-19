Путин сделал Трампу интересное предложение относительно войны в Украине, – Bloomberg

Вполне вероятно, что президент России Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Правда, пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы его американский коллега смог лучше рассмотреть.

В частности, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, присутствовавших при разговоре Путина и Трампа за закрытыми дверями.

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Отмечается, что информации о деталях переговоров президентов очень мало.

"Хотя Путин и охарактеризовал предложение относительно Украины как то, что поможет положить конец четырехлетнему конфликту в Украине, маловероятно, что идея проведения референдума понравится Украине и ее партнерам в Европе, что продолжают оставаться сторонниками соглашения о перемирии на Донбассе", – подчеркивают журналисты.

Как говорится в материале, само предложение Путина имеет целью голосование, которое будут проводить жители "сепаратистских территорий за их статусом" пройдет оно под эгидой международного сообщества.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков со своей стороны отказался комментировать детали того, что российский президент сказал об Украине на саммите.

"Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут работать", – передает его слова издание.

Кроме того, журналисты подчеркивают, что такое предложение Путина изрядно встревожит украинских чиновников, особенно после того, как на прошлой неделе появилась возможность, что Трамп может признать аннексию Крыма.

К слову, сам Путин после встречи с Трампом, в отличие от своего американского коллеги, подтвердил, что они говорили об Украине.

"Там есть некоторые идеи относительно способов урегулирования кризиса в юго-восточной части страны. Договорились проделать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это также является положительным таким элементом движения вперед", – говорил хозяин Кремля.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.