Путін зробив Трампу цікаву пропозицію щодо війни в Україні, – Bloomberg

Цілком імовірно, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Щоправда, поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох осіб, що були присутніми на розмові Путіна та Трампа за зачиненими дверима.

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Зазначається, що інформації про деталі перемовин президентів є дуже мало.

"Хоча й Путін охарактеризував пропозицію щодо України як те, що допоможе покласти край чотирирічному конфлікту в Україні, малоймовірно, що ідея проведення референдуму сподобається Україні та її партнерам у Європі, що продовжують залишатися прихильниками угоди про перемир'я на Донбасі", – підкреслюють журналісти.

Як мовиться у матеріалі, сама пропозиція Путіна має на меті голосування, яке проводитимуть жителі "сепаратистських територій за їхнім статусом" відбуватиметься воно під егідою міжнародної спільноти.

Речник російського президента Дмитро Пєсков зі свого боку відмовився коментувати деталі того, що російський президент сказав про Україну на саміті.

"Обговорювалися деякі нові ідеї. Вони будуть працювати", – передає його слова видання.

Крім того, журналісти підкреслюють, що така пропозиція Путіна неабияк стривожить українських чиновників, особливо після того, як минулого тижня з’явилася можливість, що Трамп може визнати анексію Криму.

До слова, сам Путіна після зустрічі з Трампом, на відміну від свого американського колеги, підтвердив, що вони говорили про Україну.

"Там є деякі ідеї щодо способів врегулювання кризи в південно-східній частині країни. Домовилися проробити це поки на експертному рівні. На мій погляд, це також є позитивним таким елементом руху вперед", – казав господар Кремля.