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Кум Путина Медведчук будет баллотироваться в Верховную Раду: стало известно, от какой партии

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Виктор Медведчук будет баллотироваться в Верховную Раду
Виктор Медведчук будет баллотироваться в Верховную Раду / Фото из свободных источников

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук будет принимать участие в выборах в Верховную Раду в 2019 году. Так, ради этого он вступит в состав одной из украинских политических партий.

Как заявил в эфире телеканала "Украина" народный депутат и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович, Медведчук вступит именно в состав его партии и возглавит направление по "восстановлению мира" с Россией.

Рабинович рассказал, что 25 июля в прямом эфире он представлял программу своей партии, а зрители голосовали за тех людей, которым можно доверить то или иное направление.

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Украинцы предложили, чтобы Виктор Медведчук возглавил направление по восстановлению мира с Россией, возобновлению переговоров с СНГ,
– сказал председатель партии "За жизнь".

Рабинович также рассказал, что 25 июля Медведчука пригласил в свою партию, а уже 26 июля тот согласился.

В то же время пресс-служба Медведчука тоже известила, что тот принял предложение Рабиновича.

Я поддерживаю программу, цели и задачи партии "За жизнь" – партии мира и созидания, которую, уверен, поддержат и миллионы украинцев. Я принимаю предложение Вадима Рабиновича и спасибо ему и всем, кто выразил мне доверие, проголосовал за мою кандидатуру. Мир на Донбассе, возобновление отношений с Российской Федерацией и странами СНГ – вот ключевые задачи, которые стоят перед Украиной, перед всеми нами,
– заявил Медведчук.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Вадим Рабинович Виктор Медведчук
Источник: 24 канал
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