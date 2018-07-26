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Выборы в Украине-2019: Тимчук рассказал, как Путин будет проталкивать своих кандидатов

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Путин будет проталкивать своих кандидатов на выборах в Украине-2019
Путин будет проталкивать своих кандидатов на выборах в Украине-2019 / Коллаж 24 канал

Усиление эскалации в Донбассе возможно с началом избирательной кампании в Украине. Кроме того, в Кремле собираются использовать военный фактор для того, чтобы проталкивать пророссийских кандидатов на выборах в Украине.

Такое мнение изданию "Апостроф" высказал украинский нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп Дмитрий Тимчук.

"Мы ждали активность оккупантов после встречи Путина и Трампа, но резкого изменения в картине боевых действий мы не видим. Исходя из встречи Путина с Трампом, не было ключевых решений по Донбассу. Но не исключено, что в дальнейшем эти решения будут приниматься и от них будет зависеть ситуация на Донбассе", – предположил Тимчук.

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Он также выразил убеждение, что если между Россией и США не будет серьезных договоренностей по Украине, то "вполне очевидно, что военный фактор будет играть свою роль в предвыборной кампании в Украине".

То есть Путин, проталкивая своих кандидатов, будет привлекать внимание событиями на Донбассе путем эскалации конфликта. Это будет делаться для того, чтобы актуализировать вопрос так называемого мира. А мы хорошо знаем риторику, на которой они будут выезжать – это мирный диалог, критика партии войны, то есть правящей коалиции. Пропутинские кандидаты здесь будут указывать на то, что творится на Донбассе, и говорить, что существует только один выход – чтобы к власти приходили политические силы, которые говорят о мире,
– резюмировал нардеп.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Война на Донбассе Новости США Дональд Трамп Украина – Россия Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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