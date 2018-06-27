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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Парубий заявил, что Россия через кибератаки может вмешаться в выборы в Украине

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Парубий заявил, что Россия через кибератаки может вмешаться в выборы в Украине
Парубий заявил, что Россия через кибератаки может вмешаться в выборы в Украине / Uatv.ua

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с помощником министра обороны США Лорой Купер заявил, что Россия может вмешаться в проведение выборов в Украине через кибератаки.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что Парубий с Купер обсудили блок вопросов кибербезопасности и энергетической безопасности.

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"Председатель Верховной Рады подчеркнул, что особую актуальность для Украины приобретает вопрос кибербезопасности, ведь Россия через кибератаки может вмешаться в проведение выборов в Украине", – отмечается в сообщении.

Парубий также рассказал о приоритетах региональной безопасности в Центральной и Восточной Европе.

Мы на границе с Россией творим "границу свободы". Государства свободного мира, которые граничат с Россией, и, в частности Украина, стали "щитом Европы" от любых проявлений российской агрессии. Украина вместе с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Молдовой и Грузией демонстрирует региональное безопасное единство. Мы совместно демонстрируем, что угроза Путина – мировая,
– сказал спикер парламента.

Он также подчеркнул необходимость создания в Украине Регионального центра противодействия российским гибридным угрозам.

Теги: Новости Украины Кибербезопасность Новости США Новости политики Выборы Президента 2019 Новости России Андрей Парубий
Источник: 24 канал
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