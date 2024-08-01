Так, Габриелюс Ландсбергис написал о якобы предоставлении самолетов в соцсети X, ранее известной как твитер.
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F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной,
– заявил Ландсбергис.
Заметим, что перед этим в Bloomberg со ссылкой на источники написали, якобы Украина получила первую партию истребителей.
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- У Владимира Зеленского уже отреагировали на слухи о якобы предоставлении самолетов.
- Так, советник главы ОП отметил, что это информационные спекуляции в соцсетях. Следует всегда обращать внимание на официальные комментарии. Публикация Bloomberg не имеет ни одной ссылки на какой-то официальный источник, откуда они это взяли.
- "Мы не будем это комментировать. Ни "да", ни "нет". Почему? Потому что для нас это фактор существенного выживания, имеется в виду авиационная компонента. В наше время точно говорить о том, есть ли, или у нас их нет, не нужно. Но у них (Bloomberg, – 24 Канал) даже нет ссылок на источники на Западе", – подчеркнул Михаил Подоляк.