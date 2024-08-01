Михаил Подоляк в эфире телемарафона выразил удивление публикациями в западных СМИ. Первыми о возможной передаче истребителей сообщили Bloomberg.

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Так есть ли F-16 в Украине: комментарий ОП

Это информационные спекуляции в соцсетях, следует всегда обращать внимание на официальные комментарии. Публикация Bloomberg не имеет ни одной ссылки на какой-то официальный источник, откуда они это взяли?

– удивился советник главы Офиса президента.

Он заявил: Украина не будет комментировать наличие F-16, ведь для нас авиационная компонента – это фактор существенного выживания. Во время войны это не нужно озвучивать.

Впрочем, иностранная пресса не ссылается и на источники на Западе.

"Давайте мы напишем, что F-16 есть на поле боя. Это так не работает", – заметил Подоляк.

Советник подчеркнул, что это искажает информационное пространство, реальные ожидания и представления о трудностях, с которыми сталкивается государство при обеспечении оружием этого этапа войны.

Информация об оружии чувствительная, партнеры перестали афишировать предоставление определенных систем. Об этом могут заявить разве что президент Украины или Главнокомандующий ВСУ. Поэтому Подоляк согласился со словами ведущего телемарафона – так называемый туман войны может быть полезным в вопросе поставок оружия.

Россия давит на гражданских, обстреливая ночью города, и давит на некоторых направлениях на фронте. Например, так происходит на Покровском направлении при помощи тактической авиации. Но как только там появятся "другие аргументы", например F-16, – ситуация изменится.

"Но давайте дадим возможность этому всему появиться", – акцентировал Подоляк.

Он подчеркнул: удивляет, когда глобальные медиа используют анонимные источники, то есть неподтвержденную информацию, которую нельзя проверить, или вообще обходятся без указания источников.

Как факт, говорят о чем-то, что имеет отношение к Украине и к типу войны, который мы ведем. Это неправильно,

– подытожил советник.

Интересно! Украинские депутаты, находящиеся в США, Егор Чернев и Соломия Бобровская, отказались отвечать на вопросы журналистов относительно F-16. По словам Бобровской, с таким заявлением должны выйти Воздушные силы – или не выйти. А бывший пилот США прибегнул к красноречивому сравнению "Неосторожные слова топят корабли".