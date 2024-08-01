О том, что наше государство могло получить долгожданные самолеты, написало Bloomberg. Впоследствии The Telegraph добавило хвороста в огонь, сообщив, что Украина уже использовала F-16 в качестве ПВО. Официально в Украине не комментируют эти события, в Белом доме также уклонились от ответа.

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Бывший пилот США высказался о возможной передаче Украине F-16

Авиатор убежден: администрация Байдена долгое время пыталась держать в тайне все движения по F-16 . И, очевидно, имела на это веские причины.

Это война, правда? Оперативная безопасность - очень важная вещь. Во время Второй мировой войны мы говорили: неосторожные слова топят корабли. Так что, я считаю, что сохранение операционной безопасности и этой тайны как можно дольше было оправдано,

– сказал Джеффри Фишер.

Он заметил: один или несколько самолетов не означают, что в Украине появятся все 60.

"Это точно не означает, что есть 120 пилотов с полным комплектом, экипажем технического обслуживания и тому подобное. Мы должны быть очень осторожными в том, как показываем прибытие F-16 в Украину", – добавил бывший пилот.

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Депутаты Егор Чернев и Соломия Бобровская сейчас в США. Они уклонились от ответа на вопросы журналистов, однако сделали несколько важных замечаний.

Соломия Бобровская сказала, что эти истребители не являются панацеей на фронте (или, как говорят на Западе, серебряной пулей). Собственно, об этом говорилось не раз и раньше, но слова депутата касались уничтожения российских Су – носителей КАБов.

Егор Чернев заявил: главное, чтобы результат от использования F-16 увидели и ощутили на себе оккупанты. А если эти самолеты будут в Украине, то они точно будут работать на поле боя.