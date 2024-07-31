Истребители F-16 можно использовать для эффективных точечных операций. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что можем рассмотреть это на примере Крыма.

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Как F-16 могут помочь в освобождении Крыма

Сейчас полуостров остался без российской оккупационной флотилии, которая защищала его побережье от определенных действий со стороны Украины. Теперь фактически с моря он не защищен.

Кроме того, не имеет полноценной эшелонированной системы ПВО. Все зенитно-ракетные, радиотехнические полки не функционируют полноценно из-за больших потерь.

Постепенно с оккупированного полуострова происходит вытеснение российской тактической авиации. Вполне возможно, что в ближайшее время российское командование примет решение и заберет оттуда авиацию, так же как когда-то Черноморский флот,

– отметил Александр Коваленко.

Единственное, что остается в концепции удержания Крыма под контролем россиян – это логистика. Прежде всего, морская, но она не работает так хорошо после уничтожения паромов, ударов по Крымскому мосту. А также – материковая, которая идет через Чонгар и Армянск.

Если перестает работать логистика, то Крым оказывается в изоляции, даже без освобождения левобережной Херсонщины и Запорожской области. Это одно из тех условий, которое является обязательным для дальнейшего возвращения полуострова в состав Украины,

– подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что остается риторическим вопросом, какой в этом будет роль F-16, особенно учитывая выше названные пункты, а также перспективы бегства российской авиации из Крыма.

Готовится ли Россия к прибытию F-16

Еще задолго до того, как в Украину должны были прибыть истребители, оккупанты заявили, что якобы готовы им противостоять. Они демонстрировали свои ракеты Р-37М, которые могут уничтожать воздушные цели на очень большом расстоянии.

Но есть маленький нюанс, который заключается в том, что эта ракета может полностью выполнять свой функционал, если имеет поддержку авиации дальней радиолокационной разведки и наблюдения. В нашем случае говорится о самолетах А-50, которые россияне достаточно давно не поднимают в воздух,

– отметил Коваленко.

С начала 2024 года они потеряли сразу два судна, еще один А-50 был серьезно поврежден, если не полностью уничтожен, во время проведения ремонтных работ. Так что, Россия может вообще остаться без этих самолетов. А без них ракета Р-37М полноценно не будет работать.

"А дальше идут средства противовоздушной обороны, которые, например, в Крыму потеряли свою функциональность. Поэтому отдельно взятый участок – назовем его полуостров Крым – там F-16 можно использовать даже с абсолютным пониманием россиян, что они у нас есть", – подытожил военно-политический обозреватель.

Ранее, западные СМИ написали, что небольшое количество истребителей уже есть в Украине. Белый дом отказался комментировать эту информацию, объяснив, что не будет говорить о вооружении, об этом надо спрашивать украинцев. В то же время добавили, что процесс получения F-16 продвигается.