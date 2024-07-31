Соответствующую информацию обнародовало издание Telegraph. Незадолго до этого издание Bloomberg сообщило, что первая партия истребителей F-16 уже прибыла в Украину.

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Вероятно, Украина уже использовала F-16

Издание Telegraph сообщило, что Украина уже совершила свои первые боевые вылета на западных истребителях F-16, применявшихся как противовоздушную оборону. Однако украинские власти пока не подтвердили получение самолетов.

Украина ожидает получения 79 F-16 от Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. Международная коалиция по поддержке поставок и обучения украинских пилотов, в которую также входят США и Великобритания, пообещала запустить первые самолеты в полет до конца июля,

– напоминают журналисты.

К слову, ранее появилась информация о прибытии первых истребителей F-16 в Украину. В Белом доме отреагировали на подобные слухи. США пока не подтверждают передачу Украине первых истребителей F-16.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома, как отмечалось на саммите НАТО, процесс передачи Украине F-16 продвигается. Кирби напомнил, что нет никаких причин сомневаться в обещании по поводу ввода их в эксплуатацию до конца лета 2024 года.