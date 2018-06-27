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22:53, 26 червня
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Парубій заявив, що Росія через кібератаки може втрутитися у вибори в Україні

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Парубій завив, що Росія через кібератаки може втрутитися вибори в Україні
Парубій завив, що Росія через кібератаки може втрутитися вибори в Україні / Uatv.ua

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій на зустрічі з помічником міністра оборони США Лорою Купер заявив, що Росія може втрутитися у проведення виборів в Україні через кібератаки.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Зазначається, що Парубій з Купер обговорили блок питань кібербезпеки та енергетичної безпеки.

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"Голова Верховної Ради наголосив, що особливої актуальності для України набуває питання кібербезпеки, адже Росія через кібератаки може втрутитися у проведення виборів в Україні", – наголошується у повідомленні.

Парубій також розповів про пріоритети регіональної безпеки у Центральній і Східній Європі.

Ми на межі з Росією творимо "кордон свободи". Держави вільного світу, які межують із Росією, і, зокрема Україна, стали "щитом Європи" від будь-яких проявів російської агресії. Україна разом з Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Молдовою та Грузією демонструє регіональну безпекову єдність. Ми спільно демонструємо, що загроза Путіна – світова,
– сказав спікер парламенту.

Він також наголосив на потребі створення в Україні Регіонального центру протидії російським гібридним загрозам.

Теги: Новини України Новини США Новини політики Новини Росії Кібербезпека Андрій Парубій Президентські вибори 2019
Джерело: 24 канал
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