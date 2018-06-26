23:27
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 15°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, сьогодні
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У кіберполіції говорять, що російські хакери готують масовий удар по Україні

112 Читать новость на русском
Російські хакери готують масовий удар по Україні, – кіберполіція
Російські хакери готують масовий удар по Україні, – кіберполіція / rbc.ua

З початку 2018 року поліція виявила масове поширення різноманітними шляхами вірусів, призначених для того, щоб вразити Україну. Російські хакери заражають українські компанії шкідливими програмами, щоб створити так звані "backdoors" для масштабного удару.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву голови кіберполіції України Сергія Демедюка.

Читайте також: Фахівці з ESET виявили небезпечний вірус, який можна підхопити в Telegram

Зазначається, що хакери інфікують українські компанії з різних галузей. В їх число входять банки та підприємства енергетичної інфраструктури. У кіберполіції стверджують про те, що віруси зроблені так, щоб їх можна було активувати в певний день.

Аналіз виявленого шкідливого програмного забезпечення та цілеспрямованість їх атак на Україну дають підставу припускати, що все це робиться під якийсь конкретний день, 
– говорить Демедюк

Очільник відомства наголосив, що кіберполіція співпрацює з міжнародними агенствами для виявлення хакерів. Вірусні програми зроблені таким чином, щоб антивірусні програми не змогли їх виявити. Віруси розповсюджуються з різних джерел і потрапляючи на один пристрій об'єднуються в блоки.

Він також зазначив, що деякі українські компанії не очистили свої системи після атаки вірусу NotPetya. Їхні комп'ютери надалі залишаються зараженими і можуть бути використані для нового удару.

Теги: Новини України Кібербезпека хакери Хакерська атака
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук