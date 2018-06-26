У кіберполіції говорять, що російські хакери готують масовий удар по Україні

З початку 2018 року поліція виявила масове поширення різноманітними шляхами вірусів, призначених для того, щоб вразити Україну. Російські хакери заражають українські компанії шкідливими програмами, щоб створити так звані "backdoors" для масштабного удару.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву голови кіберполіції України Сергія Демедюка.

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Зазначається, що хакери інфікують українські компанії з різних галузей. В їх число входять банки та підприємства енергетичної інфраструктури. У кіберполіції стверджують про те, що віруси зроблені так, щоб їх можна було активувати в певний день.

Аналіз виявленого шкідливого програмного забезпечення та цілеспрямованість їх атак на Україну дають підставу припускати, що все це робиться під якийсь конкретний день,

– говорить Демедюк

Очільник відомства наголосив, що кіберполіція співпрацює з міжнародними агенствами для виявлення хакерів. Вірусні програми зроблені таким чином, щоб антивірусні програми не змогли їх виявити. Віруси розповсюджуються з різних джерел і потрапляючи на один пристрій об'єднуються в блоки.

Він також зазначив, що деякі українські компанії не очистили свої системи після атаки вірусу NotPetya. Їхні комп'ютери надалі залишаються зараженими і можуть бути використані для нового удару.