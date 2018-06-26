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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В киберполиции говорят, что российские хакеры готовят массовый удар по Украине

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Российские хакеры готовят массовый удар по Украине, – киберполиция
Российские хакеры готовят массовый удар по Украине, – киберполиция / rbc.ua

С начала 2018 года полиция обнаружила массовое распространение разнообразными путями вирусов, предназначенных для того, чтобы поразить Украину. Российские хакеры заражают украинские компании вредоносными программами, чтобы создать так называемые "backdoors" для масштабного удара.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы киберполиции Украины Сергея Демедюка.

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Отмечается, что хакеры инфицируют украинские компании из разных отраслей. В их число входят банки и предприятия энергетической инфраструктуры. В киберполиции утверждают о том, что вирусы сделаны так, чтобы их можно было активировать в определенный день.

Анализ обнаруженного вредоносного программного обеспечения и целеустремленность их атак на Украину дают основание предполагать, что все это делается под какой-то конкретный день,
– говорит Демедюк

Глава ведомства отметил, что киберполиция сотрудничает с международными агентствами для выявления хакеров. Вирусные программы сделаны таким образом, чтобы антивирусные программы не смогли их обнаружить. Вирусы распространяются из разных источников и попадая на одно устройство объединяются в блоки.

Он также отметил, что некоторые украинские компании не очистили свои системы после атаки вируса NotPetya. Их компьютеры в дальнейшем остаются зараженными и могут быть использованы для нового удара.

Теги: Новости Украины Хакерская атака хакеры Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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