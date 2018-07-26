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Вибори в Україні-2019: Тимчук розповів, як Путін проштовхуватиме своїх кандидатів

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Путін проштовхуватиме своїх кандидатів на виборах в Україні-2019
Путін проштовхуватиме своїх кандидатів на виборах в Україні-2019 / Колаж 24 канал

Посилення ескалації на Донбасі можливе з початком виборчої кампанії в Україні. Окрім того, у Кремлі збираються використовувати військовий фактор для того, щоб проштовхувати проросійських кандидатів на виборах в Україні.

Таку думку виданню "Апостроф" висловив український нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" нардеп Дмитро Тимчук.

"Ми чекали на активність окупантів після зустрічі Путіна і Трампа, але різкої зміни в картині бойових дій ми не бачимо. Виходячи з зустрічі Путіна з Трампом, не було ключових рішень по Донбасу. Але не виключено, що в подальшому ці рішення ухвалюватимуться і від них залежатиме ситуація на Донбасі", – припустив Тимчук.

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Він також висловив переконання, що якщо між Росією і США не буде серйозних домовленостей щодо України, то "цілком очевидно, що військовий фактор гратиме свою роль у передвиборній кампанії в Україні".

Тобто Путін, проштовхуючи своїх кандидатів, привертатиме увагу подіями на Донбасі шляхом ескалації конфлікту. Це робитиметься для того, щоб актуалізувати питання так званого миру. А ми добре знаємо риторику, на якій вони виїжджатимуть – це мирний діалог, критика партії війни, тобто правлячої коаліції. Пропутінські кандидати тут вказуватимуть на те, що діється на Донбасі, і говоритимуть, що існує тільки один вихід – щоб до влади приходили політичні сили, які говорять про мир,
– резюмував нардеп.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини США Війна на Донбасі Дональд Трамп Володимир Путін Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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