Кум Путіна Медведчук балотуватиметься до Верховної Ради: стало відомо, у складі якої партії

Представник України у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук братиме участь у виборах до Верховної Ради у 2019 році. Так, задля цього він вступить до складу однієї з українських політичних партій.

Як заявив в ефірі телеканалу "Україна" народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович, Медведчук вступить саме до складу його партії та очолить напрямок щодо "відновлення миру" з Росією.

Рабінович розповів, що 25 липня у прямому ефірі він представляв програму своєї партії, а глядачі голосували за тих осіб, яким можна довірити той чи інший напрямок.

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Українці запропонували, щоб Віктор Медведчук очолив напрямок по відновленню миру з Росією, відновленню переговорів з СНД,

– сказав голова партії "За життя".

Рабінович також розповів, що 25 липня запросив Медведчука у свою партію, а вже 26 липня той погодився.

Водночас прес-служба Медведчука теж сповістила, що той прийняв пропозицію Рабіновича.

Я підтримую програму, цілі і завдання партії "За життя" – партії миру і творення, яку, переконаний, підтримають і мільйони українців. Я приймаю пропозицію Вадима Рабіновича і щиро дякую йому і всім, хто висловив мені довіру, проголосував за мою кандидатуру. Мир на Донбасі, відновлення відносин з Російською Федерацією та країнами СНД – ось ключові завдання, які стоять перед Україною, перед усіма нами,

– заявив Медведчук.