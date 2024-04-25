Військовий будь-якої армії світу завжди готується до найгіршого сценарію. Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, додавши, що саме тому російські штаби напрацьовують різні варіанти розвитку війни.
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До чого готуються росіяни
Окупанти не відкидають можливість форсувати Дніпро та розробляють такі сценарії. Для цього вони утримують близько трьох дивізій – це понад 60 тисяч окупантів, які перебувають вздовж лівого берега.
Ворог розуміє, що як тільки надійде авіація, засоби дальнього ураження, з'явиться можливість форсувати Дніпро, то ми почнемо рухатися в напрямку Криму. Це може бути у 2024 році, і в наступному,
– сказав Роман Світан.
Наразі питання тільки в тому, коли надійде допомога, зокрема далекобійні ракети ATACMS. Ця зброя у достатній кількості дозволить нам контролювати Південний напрямок. Насамперед мовиться про ділянку з Кринок на Армянськ і вихід на Скадовськ.
Нам потрібна також морська компонента. Велика Британія передасть десяток катерів, які можуть пройти 50 кілометрів, якщо це знадобиться. Тому росіяни вже давно ухвалили рішення укріплювати Кримський півострів, туди перекинули додаткові військові частини, щоб його обороняти
– розповів полковник ЗСУ в запасі.
Для ворога цей напрямок важкий для оборони, цим і пояснюється, чому росіяни так активно створюють нові рубежі для захисту.
Актуальні новини Криму
- Українські військові уразили корабель "Коммуна" у Севастополі. Судно мало сто років і вважалося найстарішим у всьому Чорноморському флоті. Попри це, на ньому було встановлене сучасне обладнання. До того ж корабель міг обслуговувати підводні човни, підіймати важливі елементи з глибини. Тому втрата "Коммуни" позначиться на діях росіян у морі.
- Окупанти бояться нових ударів ЗСУ по Кримському мосту, тому з усіх сил охороняють незаконну споруду. Водночас міст залишається єдиним способом, щоб залишити півострів, але для військових цілей його майже не використовують. Зараз споруда має здебільшого символічне значення.
- На аеродромі в окупованому Джанкої прогриміли вибухи. Згодом стало відомо про приліт ракет. Після цього окупанти передислокували свою авіацію. Цей аеродром був однією з найбільших баз російських гелікоптерів, а також важливим транспортним вузлом.