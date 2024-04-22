Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що як мінімум однієї складової у захисті Кримського мосту більше немає – надводної компоненти. Раніше ВМС України спостерігали в акваторії Керченської протоки присутність бойових кораблів ФСБ Росії, які виконували завдання з охорони і оборони цього об’єкту, однак станом на зараз вже понад місяць там немає жодної одиниці.

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Символ імперської експансії

Відповідно, в росіян мали посилитися інші складові – протиповітряна оборона, спостереження з пунктів на березі, здійснення пропускного режиму на цьому мосту росгвардією, а також задимлення моста хімвійськами у разі небезпеки. І ці складові зараз працюють.

Варто зазначити два основні моменти щодо цієї артерії: перше – зараз це єдиний гарантований спосіб для представників окупантів залишити Крим, тому що виїжджати через материкову частину України – це вже інша історія. А друге – ворог практично не може використовувати міст як логістичний інструмент для військових потреб. Навіть цистерни з пальним стоять вже місяцями,

– зауважив Плетенчук.

Він додав, що на в’їзді з Тамані через пошкодження Кримського мосту, які він отримав раніше, росіяни не можуть заїхати.

Зараз для Росії як для держави цей міст є більше символом імперської експансії. Тільки через це вони його охороняють,

– підсумував речник Військово-морських сил України.

Кримський міст: що відомо