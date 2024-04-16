Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт розповів 24 Каналу, що Кримський міст треба було зруйнувати вже давно. Ці спроби були – його вивели з ладу у 2022 та 2023 роках. Він зазначив, що це треба продовжувати.
До теми Дуже масштабно прикритий: як можна зруйнувати Кримський міст
Що робити з Кримським мостом
Світан висловив думку, що зруйнувати Кримський міст можна тільки тоді, коли Україна звільнить Крим. Міст після цього можна розібрати. Зараз же можемо тільки вивести його з ладу, адже Росія по Керченському мосту переправляє багато військової амуніції.
Росіяни намагаються її (амуніцію – 24 Канал) приховати. Кажуть, що там тільки громадський рух, але військові переміщення там також є. Як і по поромній переправі у Керчі, яку також потрібно знищити,
– сказав військовий експерт.
Через Керченську протоку Росія активно переміщує військові засоби поромами. Світан наголосив, що Україні потрібно знищувати пороми та пристані з Кримської й Таманської сторони.
Чим руйнувати Керченський міст
Світан вважає, що для виведення з ладу Кримського мосту достатньо невеликої кількості далекобійних ракет.
Найкращий варіант використовувати різнорівневу атаку, тобто підводні, надводні дрони та крилаті ракети. Туди (до мосту – 24 Канал) може дістати балістика – наші ракети С-200 (технічна дальність 300 кілометрів), ATACMS (300 кілометрів),
– розповів полковник запасу ЗСУ.
Світан назвав ще одну ціль для ЗСУ – це Новоросійський порт. Росія там перевозить приблизно 60% своєї нафти, що проблемою для України.
Як тільки буде достатньо засобів і наказ, то, теоретично, його (Новоросійський порт – 24 Канал) можна знищити,
– припустив він.
Знищення Кримського мосту: що відомо
- Володимир Зеленський в інтерв'ю для німецької преси висловив можливість атаки на Кримський міст та інші важливі об'єкти на окупованих територіях України. Президент підкреслив, що такі інфраструктурні об'єкти є законними військовими цілями.
- Кримський міст є ключовим для забезпечення російського окупаційного війська. Він є важливою ціллю України. Ця ідея активно обговорюється, зазначив начальник ГУР Кирило Буданов.
- Українські військові планують зруйнувати Кримський міст до середини липня 2024 року. Це означає, що наша країна має 100 днів, щоб здійснити вирішальну атаку на цей об'єкт. Згідно з матеріалом The Sun, вартість Кримського мосту оцінюють у кілька мільярдів доларів.