Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт розповів 24 Каналу, що Кримський міст треба було зруйнувати вже давно. Ці спроби були – його вивели з ладу у 2022 та 2023 роках. Він зазначив, що це треба продовжувати.

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Що робити з Кримським мостом

Світан висловив думку, що зруйнувати Кримський міст можна тільки тоді, коли Україна звільнить Крим. Міст після цього можна розібрати. Зараз же можемо тільки вивести його з ладу, адже Росія по Керченському мосту переправляє багато військової амуніції.

Росіяни намагаються її (амуніцію – 24 Канал) приховати. Кажуть, що там тільки громадський рух, але військові переміщення там також є. Як і по поромній переправі у Керчі, яку також потрібно знищити,

– сказав військовий експерт.

Через Керченську протоку Росія активно переміщує військові засоби поромами. Світан наголосив, що Україні потрібно знищувати пороми та пристані з Кримської й Таманської сторони.

Чим руйнувати Керченський міст

Світан вважає, що для виведення з ладу Кримського мосту достатньо невеликої кількості далекобійних ракет.

Найкращий варіант використовувати різнорівневу атаку, тобто підводні, надводні дрони та крилаті ракети. Туди (до мосту – 24 Канал) може дістати балістика – наші ракети С-200 (технічна дальність 300 кілометрів), ATACMS (300 кілометрів),

– розповів полковник запасу ЗСУ.

Світан назвав ще одну ціль для ЗСУ – це Новоросійський порт. Росія там перевозить приблизно 60% своєї нафти, що проблемою для України.

Як тільки буде достатньо засобів і наказ, то, теоретично, його (Новоросійський порт – 24 Канал) можна знищити,

– припустив він.

Знищення Кримського мосту: що відомо