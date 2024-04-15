Речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у етері телемарафону прокоментував статтю The Sun, де йшлось про плани України знищити Кримський міст.

Дивіться також Спроби будуть вже скоро: коли Україна може вдарити по Кримському мосту

"Ми неодноразово про це говорили, про це казав наш президент. Ця незаконна прибудова до нашого Криму має бути зруйнована. І одного дня ви побачите новини, які ви бачили раніше. Новини про те, що міст виведено з ладу", – зазначив Плетенчук.

За словами речника, питання лише в тому, який буде ступінь цього пошкодження. Зі свого боку, Україна робитиме все можливе для того, щоб його (кримського мосту) там більше не було.

Призначення Кримського мосту

Плетенчук також розповів, що і сама Росія готується до знищення кримського мосту, а також те, як наразі ворог використовує його.

"Так, для росіян він має більше символічний характер. Використовувати кримський міст для військової логістики вони вже не можуть після отриманих пошкоджень. На ньому залишається енергетична гілка, яка заходить у Крим", – утонив Плетенчук.

При цьому здебільшого, за усточненням речника ВМС, ним користуються саме пересічні росіяни, які незаконно відвідують український Крим.

"Тому цілком логічне рішення російського керівництва побудувати альтернативний шлях зі зрозумілих причин", – додав він.